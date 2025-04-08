Политолог оценила, станет ли Трамп воевать с Ираном

Многие военные в окружении президента США Дональда Трампа сделают все возможное, чтобы не допустить втягивания Вашингтона в военный конфликт с Ираном на Ближнем Востоке. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявила политолог и востоковед Каринэ Геворгян.

В связи с этим она предположила, что Трамп, вероятно, отказался от максималистских требований к Тегерану по его ядерной программе.

«Затевать широкомасштабную кампанию против Ирана не то что бессмысленно, но и губительно для Штатов. Тем более, что цели у Трампа совершенно иные. Американскому президенту совершенно фиолетовы как Украина, так и Иран», — сказала Геворгян.

По ее словам, как украинский, так и ближневосточный конфликт для президента США – всего лишь дымовая завеса, чтобы отвлечь американцев от реальных проблем.

Представители Ирана и Соединенных Штатов 12 апреля проведут переговоры в Омане. При этом ранее СМИ писали, что США и Израиль могут «нанести удар по Ирану», если Тегеран откажется от переговоров по ядерной сделке. Чего стоит ждать от встречи Ирана и США и действительно ли Трамп готов переключить внимание на Ближний Восток — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США рассказали, как Трамп одним заявлением застал Иран врасплох.