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США пригрозили Ирану более жесткими санкциями

Глава минэнерго США Райт: Вашингтон готов усилить санкции против Тегерана
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vchal/Shutterstock/FOTODOM

США введут более жесткие санкции против Ирана в случае отсутствия сделки по ядерной программе Тегерана. Об этом заявил американский министр энергетики Крис Райт, пишет РИА Новости со ссылкой на CNBC.

«Я ожидал бы очень жестких санкций против Ирана и надеялся, что они заставят его отказаться от своей ядерной программы», — отметил он.

По словам Райта, усиление санкций может затронуть и нефтяной сектор.

2 апреля британская газета Daily Express писала, что Иран «исчезнет к сентябрю», если Тегеран не согласится на сделку по ядерной программе и не прекратит работу над ядерным оружием. Издание подчеркнуло, что пока США размещают бомбардировщики и дополнительную авианосную оперативную группу на Ближнем Востоке, у Ирана остается «все меньше времени, чтобы согласиться на ядерную сделку».

Позже президент США Дональд Трамп в ходе встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху заявил, что Вашингтон ведет с Тегераном прямые переговоры «на самом высоком» уровне.

Ранее в МИД Ирана ответили на угрозы со стороны США.

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