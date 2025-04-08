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Зеленский снова раскритиковал посла США после удара ВС РФ по Кривому Рогу

Зеленский вновь раскритиковал посла США Бринк из-за удара ВС РФ по Кривому Рогу
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Alina Smutko/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский вновь раскритиковал посла США в республике Бриджит Бринк за отсутствие реакции после удара ВС РФ по Кривому Рогу. Об этом пишет Telegram-канал «Политика страны».

На пресс-конференции с премьер-министром Бельгии Зеленский заявил, что она «побоялась сказать», что эта ракета была российской.

«Я благодарен партнерам, что они осудили это, но осуждений мало. Даже некоторые наши очень близкие партнеры побоялись сказать, чья это была ракета, что она была российская, но после соответствующих наших сигналов, мне кажется, они исправили ситуацию. Но полностью исправить нельзя», — сказал он.

До этого Зеленский уже удивлялся тому, что американская сторона не стала осуждать Россию за ракетный удар по Кривому Рогу. Москва заявила, что ударила по месту проведения военного совещания. Европейские лидеры прямо осудили действия России.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны.

Ранее Зеленский остался недоволен реакцией запада на удары ВС РФ по Украине.

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