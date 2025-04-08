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Политтехнолог назвал популярность Турции тревожным трендом для России

Васильев: саммит Центральная Азия — ЕС обозначил тревожные тренды для России
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Murad Sezer/Reuters

Саммит Центральная Азия — Евросоюз, прошедший в Самарканде, выявил ряд негативных для России тенденций в регионе. Об этом в интервью ТАСС заявил политтехнолог Виктор Васильев.

«Для России есть ряд неприятных неожиданностей и тревожных трендов, которые обозначил прошедший визит евробюрократии в Узбекистан», — заявил он.

По словам политтехнолога, тревогу предвещают слова президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что, сближаясь с Турцией, Европа также может укрепить свои позиции в Центральной Азии и некоторые страны из этого объединения хотят освободиться от влияния России и Китая.

Помимо этого, неблагоприятным для России Васильев назвал популярность Турции в Центральной Азии и «геополитическую игру Анкары в связке с Лондоном». По словам эксперта, из-за этого взаимодействия можно ожидать болезненные последствия для РФ.

4 апреля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на саммите «Центральная Азия — ЕС» заявил о готовности расширить сотрудничество с Евросоюзом. По его словам, ЕС всегда был для Казахстана важным партнером в сферах экономики, науки и образования.

Ранее фон дер Ляйен объяснила санкции «причинением боли» России.

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