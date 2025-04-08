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Стала известна реакция ЕС на отказ США от сделки «ноль за ноль»

Reuters: ЕС по-прежнему хочет избежать тарифной войны против США
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Reuters

Европейский союз (ЕС) все еще надеется избежать «тарифной войны» с США, несмотря на отказ американской администрации от сделки «ноль за ноль». Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на неназванного представителя регионального содружества.

«Ситуация не изменилась. Мы хотим избежать тарифов <...>, мы ждем, что наши американские коллеги примут [в этом процессе] конструктивное участие», — сказал источник.

7 апреля газета New York Post со ссылкой на главу Европейской комиссии (ЕК) Урсулу фон дер Ляйен сообщила, что ЕС предложил США заключить сделку «ноль за ноль». Брюссель выразил готовность отменить пошлины на американские промышленные товары, что могло бы привести к снижению цен на экспортируемую Вашингтоном продукцию, в том числе на автомобили и фармацевтические препараты.

Однако президент США Дональд Трамп отклонил это предложение, назвав его «недостаточным». Как отметил глава государства, региональное содружество на протяжении многих лет «очень плохо» относилось к Вашингтону.

2 апреля американское руководство ввело новую систему таможенных пошлин, в рамках которой базовая ставка составила 10% на всю импортируемую в США продукцию. При этом товары из стран — членов ЕС решили обложить тарифами в размере 20%.

Ранее чешский дипломат объяснил решение США ввести пошлины против Украины, но не РФ.

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