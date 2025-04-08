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Ведомство Маска с помощью искусственного интеллект выявляет враждебных к Трампу чиновников

Reuters: ведомство Маска с помощью ИИ выявляет нелояльных Трампу чиновников
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Hannibal Hanschke/Reuters

Ведомство по повышению эффективности правительства США (DOGE), которое курируется Илоном Маском, применяет технологии искусственного интеллекта для анализа сообщений сотрудников Агентства по охране окружающей среды (EPA) на предмет нелояльного отношения к президенту Дональду Трампу и его политике. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на источники.

По их информации, для мониторинга внутренней переписки, в частности в приложении Microsoft Teams, используются технологии, которые задействованы в чат-боте Grok. Эксперты в области кибербезопасности выражают обеспокоенность тем, что искусственный интеллект может быть использован администрацией главы Белого дома или лично предпринимателем для продвижения политических интересов либо получения доступа к конфиденциальной информации.

Агентство подчеркивает, что сотрудники DOGE в своей работе нередко прибегают к использованию незащищенных каналов связи, в том числе Google Docs и мессенджера Signal, что может противоречить требованиям законодательства о гостайне.

После вступления Трампа в должность президента США DOGE приступило к масштабной проверке расходов государства. По словам Маска, ведомство намерено сократить траты бюджета на $2 трлн.

До этого газета The Washington Post сообщила, что Маск обращался к Трампу с просьбой пересмотреть введенные тарифы на импорт из ряда стран.

Ранее ученые обнаружили математическую ошибку в формуле пошлин Трампа.

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