Ведомство Маска с помощью искусственного интеллект выявляет враждебных к Трампу чиновников

Ведомство по повышению эффективности правительства США (DOGE), которое курируется Илоном Маском, применяет технологии искусственного интеллекта для анализа сообщений сотрудников Агентства по охране окружающей среды (EPA) на предмет нелояльного отношения к президенту Дональду Трампу и его политике. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на источники.

По их информации, для мониторинга внутренней переписки, в частности в приложении Microsoft Teams, используются технологии, которые задействованы в чат-боте Grok. Эксперты в области кибербезопасности выражают обеспокоенность тем, что искусственный интеллект может быть использован администрацией главы Белого дома или лично предпринимателем для продвижения политических интересов либо получения доступа к конфиденциальной информации.

Агентство подчеркивает, что сотрудники DOGE в своей работе нередко прибегают к использованию незащищенных каналов связи, в том числе Google Docs и мессенджера Signal, что может противоречить требованиям законодательства о гостайне.

После вступления Трампа в должность президента США DOGE приступило к масштабной проверке расходов государства. По словам Маска, ведомство намерено сократить траты бюджета на $2 трлн.

До этого газета The Washington Post сообщила, что Маск обращался к Трампу с просьбой пересмотреть введенные тарифы на импорт из ряда стран.

Ранее ученые обнаружили математическую ошибку в формуле пошлин Трампа.