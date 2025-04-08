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В Литве назвали неадекватными санкции в отношении граждан России

Премьер Литвы Палуцкас выступил против ужесточения санкций в отношении россиян
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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Премьер-министр Литвы Гинтаутас Палуцкас выступил против ужесточения санкций в отношении граждан России и Белоруссии. Об этом сообщает агентство ELTA.

«Нет, я бы не поддержал (предложения. — прим. ред.). Да, мы слышим угрозы национальной безопасности, но видеть в каждом приезжающем шпиона — это тоже неадекватно», — заявил он.

По словам премьера, в Литве много белорусов, которые приехали в страну ради ведения бизнеса и с инвестиционными предложениями. Палуцкас добавил, что правительство выделило дополнительные средства департаменту безопасности, чтобы оно ловило всех шпионов, однако «красить всех под одну картину» — нелогично.

До этого министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что власти Венгрии руководствовались рациональными и юридическими соображениями, добиваясь освобождения ряда российских граждан от санкций Евросоюза.

По его словам, некоторые санкции ЕС в отношении россиян были безосновательными с юридической точки зрения и Венгрия отказалась поддерживать подобные решения.

Ранее совет ЕС продлил персональные санкции против России.

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