Политолог оценил назначение Мельника постпредом Украины в ООН

Политический обозреватель Владимир Скачко в беседе с газетой «Взгляд» прокомментировал назначение бывшего посла Украины в Германии и Бразилии Андрея Мельника постоянным представителем страны в Организации объединенных наций (ООН). По мнению эксперта, дипломат презентует ксенофобскую политику Киева, лишенную «всяких тормозов».

«Мельник построил карьеру на ненависти ко всему русскому и унижении западных партнеров. Учитывая, что ООН — это витрина человечества, Киев этим назначением подчеркивает, что его внешняя политика и далее будет базироваться на русофобии и попытке доминирования над европейскими странами», — отметил Скачко.

При этом он добавил, что Украина не входит в Совбез ООН, поэтому реального вреда России нанести не сможет.

О назначении Мельника стало известно накануне. Дипломат известен нелицеприятными высказываниями в отношении европейских политиков. К примеру, он называл канцлера Германии Олафа Шольца «обиженной ливерной колбасой». Кроме того, он критиковал экс-канцлера ФРГ Ангелу Меркель, требовал для Киева больше оружия и выступал в защиту украинского националиста Степана Бандеры.

Ранее Зеленский назначил нового главу департамента контрразведки СБУ.