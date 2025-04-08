Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Политолог оценил назначение Мельника постпредом Украины в ООН

Политолог Скачко: Мельник презентует ООН ксенофобскую политику Украины
close
IMAGO/M. Popow/Global Look Press

Политический обозреватель Владимир Скачко в беседе с газетой «Взгляд» прокомментировал назначение бывшего посла Украины в Германии и Бразилии Андрея Мельника постоянным представителем страны в Организации объединенных наций (ООН). По мнению эксперта, дипломат презентует ксенофобскую политику Киева, лишенную «всяких тормозов».

«Мельник построил карьеру на ненависти ко всему русскому и унижении западных партнеров. Учитывая, что ООН — это витрина человечества, Киев этим назначением подчеркивает, что его внешняя политика и далее будет базироваться на русофобии и попытке доминирования над европейскими странами», — отметил Скачко.

При этом он добавил, что Украина не входит в Совбез ООН, поэтому реального вреда России нанести не сможет.

О назначении Мельника стало известно накануне. Дипломат известен нелицеприятными высказываниями в отношении европейских политиков. К примеру, он называл канцлера Германии Олафа Шольца «обиженной ливерной колбасой». Кроме того, он критиковал экс-канцлера ФРГ Ангелу Меркель, требовал для Киева больше оружия и выступал в защиту украинского националиста Степана Бандеры.

Ранее Зеленский назначил нового главу департамента контрразведки СБУ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами