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Стало известно о наличии у Харрис плана действий на случай смерти Байдена

Fox News: Харрис до отставки с поста вице-президента готовилась к смерти Байдена
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РИА Новости

Бывший вице-президент США Камала Харрис до своей отставки готовилась к внезапной смерти экс-главы государства Джо Байдена. Об этом сообщил телеканал Fox News со ссылкой на книгу «Борьба: внутри самой дикой битвы за Белый дом».

Книга была выпущена издательством William Morrow and Company. Ее авторами являются политические журналисты телеканала NBC News и издания The Hill Джонатан Аллен и Эми Парнес.

В тексте говорится, что экс-директор по коммуникациям вице-президента страны Джамал Симмонс разработал целую стратегию, которой Камала Харрис должна была придерживаться, если бы бывший американский лидер внезапно ушел из жизни. По словам авторов, в том числе чиновник составил «резервный список» федеральных судей, которые могли бы привести соратницу Байдена к присяге в качестве главы государства. Речь идет о судьях, назначенных на посты представителями Республиканской партии и способных убедить граждан в легитимности нового президента.

«Он (Джамал Симмонс — «Газета.Ru») полагал, что самым сильным проверяющим будет федеральный судья, назначенный не [нынешним хозяином Белого дома Дональдом] Трампом, а другим республиканцем. Он составил таблицу юристов по всей стране <...> и брал ее с собой, когда ездил куда-либо с Харрис», — утверждается в книге.

Президентские выборы в США состоялись 5 ноября прошлого года. Республиканскую партию на них представлял Трамп, а Демократическую партию — Харрис. Однако она потерпела поражение, при этом Байден заявил, что Харрис сможет снова побороться за пост главы государства через четыре года.

Ранее Трамп лишил Харрис и всех членов семьи Байдена доступа к секретной информации.

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