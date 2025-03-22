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Трамп лишил доступа к секретной информации Харрис, Клинтон и Байденов

Белый дом: Трамп лишил доступа к секретной информации Харрис, Клинтон и Байденов
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Kevin Lamarque/Reuters

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп принял решение о лишении доступа к секретной информации бывшего президента страны Джо Байдена и всех членов его семьи, а также ряда высокопоставленных сотрудников предыдущей американской администрации. Об этом говорится на сайте Белого дома.

«Я определил, что доступ следующих лиц к секретной информации больше не отвечает национальным интересам: Энтони Блинкен, Джейкоб Салливан, Лиза Монако, Марк Заид, Норман Эйзен, Летиция Джеймс, Элвин Брэгг, Эндрю Вайсман, Хиллари Клинтон, Элизабет Чейни, Камала Харрис, Адам Кинзингер, Фиона Хилл, Александр Виндман, Джозеф Р. Байден-младший и любой другой член семьи Джозефа Р. Байдена-младшего», — говорится в сообщении.

В меморандуме говорится, что с момента подписания администрация США должна принять меры по ограничению доступа к информации всех перечисленных лиц.

20 марта газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что министерство обороны США намерено организовать секретный брифинг с участием Маска. В материале уточнялось, что Пентагон подготовил презентацию из 20–30 слайдов о том, как американское руководство будет действовать, если начнется война с Китаем.

Ранее стали известны имена приближенных Трампа, говоривших с оппонентами Зеленского.

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