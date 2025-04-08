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Глава Киевсовета Бондаренко покинул свой пост

Глава Киевсовета Бондаренко ушел в отставку из-за коррупционного расследования
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Depositphotos

Глава Киевсовета Владимир Бондаренко ушел в отставку в связи с коррупционным расследованием, сообщает украинское издание «Общественное».

Отмечается, что за отставку Бондаренко проголосовал 81 депутат. До начала голосования мэр Киева Владимир Кличко отстранил Бондаренко от исполнения обязанностей.

Национальное антикоррупционное бюро Украины внесло Бондаренко в перечень свидетелей по расследованию коррупционного преступления вокруг земельных участков.

До этого депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО, заявил о направлении иска в Международный уголовный суд (МУС). По его словам, на Украине во время боевых действий были отмечены хищения средств, предоставленных стране в качестве международной помощи, на поставках снарядов и зенитной артиллерии.

Дубинский отметил, что в расхищении средств принимали участие глава офиса президента (ОП) Украины Андрей Ермак, министр обороны страны Рустем Умеров и глава МВД Украины Игорь Клименко. Как уточнил депутат, хищение происходили при помощи компании-посредника из Польши.

Ранее в Словакии заявили о намерении поднять в ЕС вопрос о коррупции на Украине.

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