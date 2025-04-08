Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Литве общественнице запретили поездку в Москву на День Победы

Суд в Литве не разрешил общественнице Швенчёнене поехать в Москву на День Победы
close
Ints Kalnins/Reuters

Суд в Вильнюсе отклонил просьбу общественницы Эрики Швенчёнене предоставить ей разрешение посетить Москву в целях участия в мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом судья Миндаугас Повиланскас, передает ТАСС.

«Намерение Швенчёнене выехать в страну, не являющуюся членом ЕС, вызывает сомнения, вернется ли она в Литву», — подчеркнул он.

Сообщается, что общественница была одним из руководителей ассоциации «Международный форум добрососедства». В 2023 году упомянутая организация была ликвидирована в Литве. Власти утверждали, что форум якобы нес угрозу безопасности государству. Поездки участников упомянутого форума в Россию и Белоруссию были расценены литовской прокуратурой в качестве антигосударственной деятельности.

До этого глава МИД РФ Сергей Лавров во время международного форума «Память победителей. 80 лет Победы в Великой Отечественной войне» заявил, что в странах Прибалтики и на Украине открыто прославляют нацистов и их последователей.
По словам российского министра, в мире множатся попытки сфальсифицировать историю.

В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что заявление президента Сербии Александара Вучича о том, что помощь СССР в освобождении страны от нацистов была небольшая, вызывает удивление.

Ранее Путин заявил, что нацизм и русофобию поощряют во многих странах.

Все новости на тему:
80 лет Победы
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами