Суд в Литве не разрешил общественнице Швенчёнене поехать в Москву на День Победы

Суд в Вильнюсе отклонил просьбу общественницы Эрики Швенчёнене предоставить ей разрешение посетить Москву в целях участия в мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом судья Миндаугас Повиланскас, передает ТАСС.

«Намерение Швенчёнене выехать в страну, не являющуюся членом ЕС, вызывает сомнения, вернется ли она в Литву», — подчеркнул он.

Сообщается, что общественница была одним из руководителей ассоциации «Международный форум добрососедства». В 2023 году упомянутая организация была ликвидирована в Литве. Власти утверждали, что форум якобы нес угрозу безопасности государству. Поездки участников упомянутого форума в Россию и Белоруссию были расценены литовской прокуратурой в качестве антигосударственной деятельности.

До этого глава МИД РФ Сергей Лавров во время международного форума «Память победителей. 80 лет Победы в Великой Отечественной войне» заявил, что в странах Прибалтики и на Украине открыто прославляют нацистов и их последователей.

По словам российского министра, в мире множатся попытки сфальсифицировать историю.

В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что заявление президента Сербии Александара Вучича о том, что помощь СССР в освобождении страны от нацистов была небольшая, вызывает удивление.

Ранее Путин заявил, что нацизм и русофобию поощряют во многих странах.