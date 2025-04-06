Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Жители поселка в ДНР прятали сына в подвале от мобилизации в ВСУ

РИА Новости: жители Великой Новоселки прятали сына в подвале от мобилизации в ВСУ
close
Oleg Petrasiuk/Ukrainian Armed Forces/Reuters

В Великой Новоселке в ДНР семья прятала сына в подвале, чтобы Вооруженные силы Украины (ВСУ) не забрали его воевать. Об этом рассказал РИА Новости военный с позывным Сумрак.

«Шел с напарником. Перебегали в соседний дом, спустились в подвал. Через некоторое время в соседнем доме услышали хлопок, поняли, что прилетел «камикадзе». Обнаружили, что к нам бегут гражданские», — рассказал он.

Бойцов встретила семья, которая рассказала об атаке дрона на местную женщину. Штурмовик пояснил, что местные жители узнали местоположение российских войск и направились к ним для получение помощи. В свою очередь штурмовики ВС России после того, как помогли местным, направились искать себе другое укрытие.

После того как населенный пункт был освобожден, Сумрак с напарником посетили эту семью еще раз. Они объяснили, что не покидали поселок, поскольку их не выпускали солдаты ВСУ.

Недавно взятый в плен украинский военнослужащий Александр Горб рассказал, что его командир с позывным «Тринадцатый» совершал преступления против мирного населения и против пленных российских солдат.

Ранее снайпер ВС РФ рассказал о негативной реакции бойцов ВСУ на возможный обмен.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами