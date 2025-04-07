Немцев «до потери пульса» запугали угрозой полномасштабной войны через манипуляции общественным сознанием со стороны либеральных СМИ и политиков вроде возможного канцлера Фридриха Мерца и главы МИД Анналены Бербок. Об этом в своем Telegram-канале написал глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков, комментируя публикацию издания Focus о том, что жители Германии опасаются полномасштабной войны с Россией.

«Немцев, еще недавно вполне благодушных, превращают в нацию истериков и неврастеников. Такова сила манипуляции общественным сознанием со стороны политиков во главе с Мерцем и Бербок и либеральных СМИ, усиленно готовящих немцев к войне», — написал Пушков.

Он указал, что в медийном пространстве Германии Украина превратилась «в некую манию», будто бы военные действия идут на границах страны. Сенатор также вспомнил слова Бербок о том, что Берлин «находится в состоянии войны с Россией». Однако, отметил Пушков, никто не объяснил немцам, «что это Германия ведет опосредованную войну с Россией через Украину».

До этого журнал Der Spiegel написал, что послевоенный период в Европе заканчивается и начинается предвоенный, немцы должны быть готовы отправить своих детей на войну, поскольку бундесверу нужны не только оружие и деньги.

Ранее Пушков заявил о планах перевооружения и ремилитаризации Германии.