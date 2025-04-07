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В Госдуме прокомментировали отказ ЦЕРН от сотрудничества с Россией

Депутат ГД Станкевич назвал незрелым решением отказ ЦЕРН от сотрудничества с РФ
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CERN

Отказ Европейского центра ядерных исследований (ЦЕРН) от сотрудничества с Россией и Белоруссией в очередной раз доказывает эмоциональную неустойчивость и незрелость западных политиков. Такое мнение в интервью Дума ТВ высказал заместитель председателя комитета Государственной думы по энергетике Юрий Станкевич.

«Заморозку сотрудничества с Россией — традиционным лидером в сфере ядерной энергии и строительства новых реакторов — следует рассматривать как отказ от здравого смысла. Вопреки воле самого научного сообщества, безответственные политики навязали решения, которые пойдут однозначно во вред созиданию и прогрессу», — подчеркнул парламентарий.

Он напомнил, что ЦЕРН на протяжении многих десятилетий был вне политики.

Посол Белоруссии в Швейцарии Александр Ганевич до этого заявил, что отказ ЦЕРН от сотрудничества с российскими и белорусскими учеными «красноречиво» характеризует западных партнеров.

Ранее в ЦЕРН представили проект нового гигантского коллайдера для изучения тайн Вселенной.

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