Путин принял в Кремле главу «Аэрофлота»

Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с генеральным директором и председателем правления акционерного общества (АО) «Аэрофлот – Российские авиалинии» Сергеем Александровским, в ходе которой обсуждались итоги деятельности авиакомпании в 2024 году. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Александровский рассказал главе государства, что группа «Аэрофлот» (в нее входят авиакомпании «Аэрофлот», «Победа» и «Россия») по итогам прошлого года добилась значительного прогресса в достижении финансовых и производственных показателей. Компания перевезла 55 миллионов пассажиров (+17%; 47 миллионов пассажиров в 2023 году).

Благодаря развитию перевозок внутри России компания также укрепила свое положение на рынке и завершила год с долей рынка 42%. Это с участием иностранных перевозчиков в том числе, которые выполняют полеты в Российскую Федерацию. АО эксплуатировало флот в количестве 349 самолетов, но в дополнение к имеющемуся парку по договору «мокрого лизинга» были взяты дополнительно три воздушных судна, доложил гендиректор.

Александровский также рассказал о работе в группе «Аэрофлот». По его словам, в настоящее время в компании работают 33,5 тысячи человек. Средняя заработная плата в 2024 году была увеличена на 30%, в том числе у пилотов.

Ранее в «Аэрофлоте» объявили летнее расписание на 2025 год.