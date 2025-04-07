Эксперт: на Украине не осталось политиков, которые могли бы устроить Россию

Политик Олейник: Россию не устроит ни один кандидат в президенты Украины

Экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник в беседе с «Ридусом» прокомментировал заявление директора Центра социального проектирования «Платформа» Алексея Фирсова о том, что следующим лидером Украины должен стать прагматик. По мнению парламентария, в стране не осталось ни одного политика, который устроил бы Россию в качестве президента.

Он отметил, что сегодня в украинской политике существует два основных направления — партия мира и партия войны.

«К партии войны относятся практически все видные представители украинского истеблишмента. Речь идет о Владимире Зеленском, Валерии Залужном, Петре Порошенко и Юлии Тимошенко. Они очень многое поставили на войну, чтобы в одночасье стать миротворцами», — сказал Олейник.

Что касается партии мира, то все политики, которые могли бы возглавить ее, либо находятся в заключении, либо покинули Украину, добавил он.

Как отметил Фирсов, для России оптимально, если во главе Украины окажется прагматик, который сумеет этот прагматизм «продать» своей нации, как наиболее приемлемый выход из кризиса, мотивируя задачами быстрого восстановления экономики и снижения внешних рисков.

Ранее социолог назвал сроки нормализации отношений России и Украины.