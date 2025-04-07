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В МИД России назвали одну из главных задач на переговорах с США

Рябков: возвращение дипсобственности в США является задачей России при Трампе
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Виталий Белоусов/РИА Новости

Замминистра иностранных дел Сергей Рябков сообщил в интервью «Известиям», что обсуждение возвращения дипломатической собственности РФ стоит на повестке переговоров Москвы и Вашингтона.

По словам дипломата, этот вопрос является одним из главных. Рябков отметил, что Россия стремится вернуть свою собственность при администрации действующего президента США Дональда Трампа.

«Это наша задача. Будем добиваться ее решения», — сказал замминистра.

Россия с 2017 года не может разрешить вопрос о своей дипломатической собственности в США. В 2017 году Вашингтон закрыл российское консульство в Сан-Франциско и два дипломатических филиала в Нью-Йорке и Вашингтоне, округ Колумбия, после обвинений со стороны сотрудников американской разведки во вмешательстве России в президентские выборы в США в 2016 году. В 2018 году Трамп во время первого президентского срока закрыл российское консульство в Сиэтле из-за его близости к американской базе подводных лодок и производителю самолетов Boeing. С тех пор Москва неоднократно обращалась в ООН с просьбой призвать США вернуть собственность России.

Ранее польские власти захотели лишить Россию нескольких объектов недвижимости.

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