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Польские власти хотят лишить Россию нескольких объектов недвижимости

Посол Андреев: власти Польши претендуют на несколько объектов недвижимости РФ
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Михаил Воскресенский/РИА Новости

Власти Польши хотят получить еще несколько объектов российской недвижимости, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в республике Сергей Андреев.

По его словам, эти здания польские власти не считают собственностью России.

«Какие у нее (Польши. — «Газета.Ru») планы на их счет, нам пока не известно», — сказал Андреев.

3 марта 2022 года российский посол в Польше сообщил о заморозке счетов посольства в Варшаве и изъятии российской недвижимости, в частности здания, в котором проживали дипломаты. В ответ на это власти РФ заблокировали счета посольства Польши в Москве.

В апреле 2023-го Андреев сообщил об изъятии прокуратурой Польши денег со счетов дипмиссии и торгового представительства России. Средства дипломатов в долларах США и в польских злотых перевели из банка Santander на счета прокуратуры. Как уточнила польская газета Rzeczpospolita, были изъяты почти 800 тыс. злотых (более $195 тыс.) и более $912 тыс. Тогда же власти Варшавы прибыли в школу при российском посольстве, заблокировали ворота и начали процесс изъятия здания. Посольство России передало в МИД Польши ноту протеста и заявило, что готово к разрыву дипломатических отношений.

Ранее в Европарламенте испугались Путина «у ворот Польши, Балтики и Германии».

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