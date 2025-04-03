Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В США разразился новый скандал из-за рабочей переписки советника Трампа

Politico: Уолтц создавал в Signal рабочие чаты по Украине, КНР и сектору Газа
close
Leah Millis/Reuters

Советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц создавал в мессенджере Signal рабочие чаты для обсуждения ситуации на Украине, Ближнем Востоке и вокруг КНР. Об этом пишет газета Politico.

По данным журналистов, чиновник создал не менее 20 групповых чатов в скандально известном мессенджере.

«Команда Уолтца <…> неоднократно обсуждала [в Signal] конфиденциальную информацию», — говорится в статье.

Авторы публикации отметили, что этот факт послужил причиной для нового скандала с участием советника Трампа. Узнав об использовании Signal для обмена секретными сведениями, представители Демократической партии в конгрессе США «пришли в ярость» и заявили о намерении привлечь сотрудников американской администрации к ответственности.

Как рассказали опрошенные корреспондентами эксперты, решение чиновников использовать платформы Signal и Gmail для рабочих переписок не может не вызывать беспокойства, в том числе из-за того, что такие действия могут идти вразрез с федеральными законами о хранении записей.

24 марта главный редактор журнала The Atlantic Джеффри Голдберг сообщил, что его по ошибке добавили в секретный чат правительства США в мессенджере Signal. Это сделал пользователь, представившийся Уолтцем.

В результате корреспондент стал свидетелем того, как высокопоставленные американские чиновники обсуждают детали военной операции в Йемене. Журналист обнародовал полученные данные, после чего в стране разразился скандал. При этом Белый дом подтвердил подлинность соответствующей информации. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Белом доме рассказали, собирается ли Трамп проводить кадровые перестановки из-за скандала с утечкой данных.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами