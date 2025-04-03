В США разразился новый скандал из-за рабочей переписки советника Трампа

Politico: Уолтц создавал в Signal рабочие чаты по Украине, КНР и сектору Газа

Советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц создавал в мессенджере Signal рабочие чаты для обсуждения ситуации на Украине, Ближнем Востоке и вокруг КНР. Об этом пишет газета Politico.

По данным журналистов, чиновник создал не менее 20 групповых чатов в скандально известном мессенджере.

«Команда Уолтца <…> неоднократно обсуждала [в Signal] конфиденциальную информацию», — говорится в статье.

Авторы публикации отметили, что этот факт послужил причиной для нового скандала с участием советника Трампа. Узнав об использовании Signal для обмена секретными сведениями, представители Демократической партии в конгрессе США «пришли в ярость» и заявили о намерении привлечь сотрудников американской администрации к ответственности.

Как рассказали опрошенные корреспондентами эксперты, решение чиновников использовать платформы Signal и Gmail для рабочих переписок не может не вызывать беспокойства, в том числе из-за того, что такие действия могут идти вразрез с федеральными законами о хранении записей.

24 марта главный редактор журнала The Atlantic Джеффри Голдберг сообщил, что его по ошибке добавили в секретный чат правительства США в мессенджере Signal. Это сделал пользователь, представившийся Уолтцем.

В результате корреспондент стал свидетелем того, как высокопоставленные американские чиновники обсуждают детали военной операции в Йемене. Журналист обнародовал полученные данные, после чего в стране разразился скандал. При этом Белый дом подтвердил подлинность соответствующей информации. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Белом доме рассказали, собирается ли Трамп проводить кадровые перестановки из-за скандала с утечкой данных.