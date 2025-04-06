Глава МИД Украины отреагировал на массированную атаку ВС РФ

Глава МИД Сибига призвал усилить давление на Москву после удара ВС РФ по Украине

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига призвал усилить давление на Москву после массированного удара ВС РФ по территории республики. Публикация появилась на его странице в соцсети Х.

Он указал, что ВС РФ организовали «массированную атаку» с использованием авиации.

«Баллистические ракеты, выпущенные по Киеву и другим городам, множество ракет и беспилотных летательных аппаратов во многих регионах… <…> Единственным ответом России на предложения США о полном прекращении огня до сих пор был запуск большего количества ракет, беспилотников и бомб против Украины и ее народа», — утверждает Сибига.

По его словам, союзникам Киева «пришло время» усилить давление на Москву.

До этого Telegram-канал «Военкоры русской весны» сообщал, что российские войска нанесли массированный ракетный удар по Киеву. В результате, как уточняется, произошли пожары в Дарницком, Оболонском и Соломенском районах города. На месте, по данным канала, работают 128 пожарных и 27 единиц техники.

Ранее Зеленский остался недоволен реакцией запада на удары ВС РФ по Украине.