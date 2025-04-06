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Глава МИД Украины отреагировал на массированную атаку ВС РФ

Глава МИД Сибига призвал усилить давление на Москву после удара ВС РФ по Украине
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Pavlo Bahmut/Global Look Press

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига призвал усилить давление на Москву после массированного удара ВС РФ по территории республики. Публикация появилась на его странице в соцсети Х.

Он указал, что ВС РФ организовали «массированную атаку» с использованием авиации.

«Баллистические ракеты, выпущенные по Киеву и другим городам, множество ракет и беспилотных летательных аппаратов во многих регионах… <…> Единственным ответом России на предложения США о полном прекращении огня до сих пор был запуск большего количества ракет, беспилотников и бомб против Украины и ее народа», — утверждает Сибига.

По его словам, союзникам Киева «пришло время» усилить давление на Москву.

До этого Telegram-канал «Военкоры русской весны» сообщал, что российские войска нанесли массированный ракетный удар по Киеву. В результате, как уточняется, произошли пожары в Дарницком, Оболонском и Соломенском районах города. На месте, по данным канала, работают 128 пожарных и 27 единиц техники.

Ранее Зеленский остался недоволен реакцией запада на удары ВС РФ по Украине.

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