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Китай призвал США к диалогу в торговых спорах

Посол КНР: Пекин призывает Вашингтон решать торговые споры через диалог
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Global Look Press

Китай настоятельно призывает Соединенные Штаты отменить односторонние тарифные меры и решать торговые споры через диалог, так как в торговых войнах не будет победителей, заявил посол Китая в Турции Цзян Сюэбин. Слова дипломата цитирует турецкое госагентство Anadolu.

Посол осудил протекционистские меры США, заявив, что Китай готов защищать свои интересы соответствующими способами. Он подчеркнул неприемлемость давления и угроз в отношениях с Китаем и призвал к равноправному диалогу для решения торговых споров.

«Китай категорически против таких действий и готов принять ответные меры для защиты своих прав и интересов. Тарифные и торговые войны противоречат историческим тенденциям и экономическим принципам, и в них не может быть победителей», — отметил Цзян Сюэбин.

Китай объявил о введении с 10 апреля дополнительных пошлин в 34% на весь американский импорт. Эта мера, по заявлениям китайских властей, является ответной реакцией на масштабные тарифы, введенные администрацией Дональда Трампа в отношении товаров из 185 стран, включая союзников США в ЕС. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее биржевые индексы США обрушились на 5% из-за новых пошлин Китая.

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«Тарифные войны» Трампа
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