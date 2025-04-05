В Финляндии отказались считать Россию врагом

Глава финского МИД: РФ не враг Финляндии, но пока рано нормализовывать отношения

Россия не является врагом Финляндии, но пока рано пытаться нормализовать отношения между странами. Об этом заявила министр иностранных дел страны Элина Валтонен телерадиовещателю Yle.

«Мы надеемся на добрососедские отношения, но это время еще не настало. Все зависит от того, когда Россия начнет демонстрировать желание вернуться к международной договорной системе», — сказала Валтонен, отметив, что до этого момента преждевременно говорить о нормализации отношений.

По ее словам, этот вопрос Хельсинки должны обсуждать с европейскими партнерами, но пока еще не время нормализации, и вместо этого необходимо продолжать поддерживать Украину, ослаблять Россию санкциями и укреплять собственную оборону.

На этой неделе Helsingin Sanomat сообщила, что Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обратился к Финляндии с требованием предоставить разъяснения относительно решения закрыть границу с Россией.

Ранее в Финляндии назвали оправданными риски при выходе из конвенции по противопехотным минам.