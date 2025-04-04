В МИД отреагировали на массированную атаку БПЛА Украины на Россию

Украина демонстрирует отсутствие желания двигаться по пути прекращения огня и урегулирования конфликта. Так посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник в своем Telegram-канале прокомментировал очередную массированную атаку украинских БПЛА по России.

«Киев демонстрирует отсутствие любого желания двигаться к урегулированию и к режиму прекращения огня», — подчеркнул он.

По словам Мирошника, атака украинских дронов на территорию России показывает нервную реакцию Украины на нормализацию диалога России и США.

4 апреля в Минобороны сообщили, что за минувшую ночь над регионами России дежурные средства противовоздушной обороны сбили 107 беспилотников.

По данным ведомства, столько дронов сбили в период с 21:00 мск 3 апреля по 5:00 мск 4 апреля. Больше всех средства ПВО перехватили и сбили (34) над территорией Курской области, еще 30 беспилотников уничтожили в Орловской области, а 18 сбили над территорией Липецкой области.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в России призвали молиться во время атак беспилотников.