Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В МИД отреагировали на массированную атаку БПЛА Украины на Россию

Посол Мирошник: Киев показывает отсутствие желания двигаться к урегулированию
close
Inna Varenytsia/Reuters

Украина демонстрирует отсутствие желания двигаться по пути прекращения огня и урегулирования конфликта. Так посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник в своем Telegram-канале прокомментировал очередную массированную атаку украинских БПЛА по России.

«Киев демонстрирует отсутствие любого желания двигаться к урегулированию и к режиму прекращения огня», — подчеркнул он.

По словам Мирошника, атака украинских дронов на территорию России показывает нервную реакцию Украины на нормализацию диалога России и США.

4 апреля в Минобороны сообщили, что за минувшую ночь над регионами России дежурные средства противовоздушной обороны сбили 107 беспилотников.

По данным ведомства, столько дронов сбили в период с 21:00 мск 3 апреля по 5:00 мск 4 апреля. Больше всех средства ПВО перехватили и сбили (34) над территорией Курской области, еще 30 беспилотников уничтожили в Орловской области, а 18 сбили над территорией Липецкой области.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в России призвали молиться во время атак беспилотников.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами