В Европе объяснили, почему пока не надо говорить о миротворцах на Украине

Стубб призвал обсудить отправку войск на Украину уже после окончания конфликта

Европейцам перед обсуждением потенциальной отправки миротворцев на Украину нужно добиться завершения конфликта. Об этом изданию Welt заявил президент Финляндии Александр Стубб.

«Эта тема превратилась в символическую дискуссию, которая совершенно отклонилась от курса», — подчеркнул он.

По словам финского президента, сначала необходимо достигнуть перемирия в рамках конфликта, потом заключить мир и уже впоследствии заниматься «обеспечением мира» посредством миротворцев.

До этого украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Франция станет «одной из первых» стран Европы, которая разместит своих военных на Украине для обеспечения безопасности после завершения вооруженного конфликта.

По его словам, в военный контингент войдут, помимо французских, британские войска.

16 марта президент Франции Эммануэль Макрон заявил о плане стран Евросоюза отправить миротворцев в Киев, Львов и Одессу. Он подчеркнул, что если Украина попросит, то согласие России спрашивать никто не будет.

Ранее в МИД России рассказали о планах Европы по оккупации Украины.