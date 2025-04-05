Адвокат заявила, что обвинение будет добиваться продления ареста Гуцул

Адвокат главы Гагаузской автономии Молдавии Евгении Гуцул Наталья Байрам заявила в интервью ТАСС, что молдавские прокуроры будут добиваться продления ее превентивного ареста, срок которого истекает 14 апреля.

«Исходя из поведения прокуроров, мы предполагаем, что прокуроры действительно всеми способами будут добиваться того, чтобы Евгению Гуцул и в дальнейшем держали взаперти абсолютно незаконно», — сказала адвокат.

Она уточнила, что, согласно конституции страны, срок превентивного ареста не может превышать 12 месяцев.

До этого Гуцул обвинила власти Молдавии в политическом преследовании, заявив, что ее арест и предъявленные обвинения имеют целью сместить с поста.

В заявлении, распространенном через адвокатов, Гуцул подчеркнула отсутствие доказательств ее вины и назвала уголовное преследование попыткой дискредитации и отстранения ее от должности.

Евгению Гуцул задержали в аэропорту Кишинева вечером 25 марта при попытке покинуть Молдавию. У главы Гагаузии забрали паспорт, провели полный досмотр и не дали вылететь из страны. Позже политика арестовали. Гуцул обвиняют в нарушении порядка управления избирательными фондами на выборах в автономии в 2023 году, незаконном финансировании политической партии «Шор» на выборах и подделке документов.

Ранее в ООН прокомментировали арест главы Гагаузии.