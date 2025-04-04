Гуцул назвала свой арест попыткой убрать ее с поста главы Гагаузии

Глава Гагаузии Евгения Гуцул обвинила власти Молдавии в политическом преследовании, заявив, что ее арест и предъявленные обвинения имеют целью сместить с поста. Об этом сообщает РИА Новости.

В заявлении, распространенном через адвокатов, Гуцул подчеркнула отсутствие доказательств ее вины и назвала уголовное преследование попыткой дискредитации и отстранения ее от должности.

«Сегодня состоялось очередное заседание суда по делу, истинная цель которого — не правосудие, а устранение меня от исполнения мандата, которым меня наделил народ Гагаузии», – говорится в заявлении.

Гуцул расценила арест как попытку подавить «голос Гагаузии» и лишить гагаузов права на идентичность. Она выразила благодарность жителям автономии, поддерживающим ее и выступающим против политического давления.

Евгению Гуцул задержали в аэропорту Кишинева вечером 25 марта при попытке покинуть Молдавию. У главы Гагаузии забрали паспорт, провели полный досмотр и не дали вылететь из страны. Позже политика арестовали. Гуцул обвиняют в нарушении порядка управления избирательными фондами на выборах в автономии в 2023 году, незаконном финансировании политической партии «Шор» на выборах и подделке документов.

Ранее в ООН прокомментировали арест главы Гагаузии.