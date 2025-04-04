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Депутат Рады рассказал о выборе, перед которым стоит Украина

Дубинский заявил о выборе Украины между потерей 20% территорий или всей страны
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dubinskypro/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Украина стоит перед выбором: потерять сейчас 20% территории или всю страну в ближайшем будущем. Об этом в своем Telegram-канале заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в государственной измене.

По его словам, сейчас вопрос состоит в том, остаются ли США в регулировании украинского конфликта на стороне Киева или нет.

«Фактически, вопрос сегодня стоит так: соглашаться на 20% потерь территории и вассальную зависимость от США на остальных 80% через подписание договора о минералах или потерять все 100%», — написал парламентарий.

Также Дубинский выразил мнение, что президент Украины Владимир Зеленский, как и действующий парламент страны, нужен только для подписания соглашений. Он считает, что дальнейшие выборы на Украине пройдут под полным контролем Соединенных Штатов. Если договоренность не будет достигнута, то их проведут чуть позже, но уже под контролем Российской Федерации, предположил депутат.

27 марта президент России Владимир Путин заявил, что гражданские власти Украины нелегитимны согласно своей же конституции. Как отметил лидер РФ, украинская конституция устроена так, что «все» назначаются главой государства, в том числе региональные органы власти. Если Зеленский сам нелегитимен, то «все остальные — тоже», подчеркнул Путин.

Также он предложил ввести внешнее управление на Украине под эгидой ООН для того, чтобы гарантировать проведение президентских выборов.

20 мая 2024 года истек пятилетний срок полномочий Зеленского на посту президента Украины. Зеленский вступил в должность 20 мая 2019 года. Согласно конституции Украины, 20 мая новый президент страны должен был принять присягу, но выборы не состоялись.

Ранее на Украине назвали дату проигрыша в конфликте с Россией.

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