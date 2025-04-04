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Милонов заявил о получении ранения на СВО

Депутат Госдумы Милонов сообщил, что получил ранение на СВО
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Владимир Федоренко/РИА Новости

Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что получил ранение в зоне специальной военной операции. Об этом он сообщил в интервью kp.ru.

«Когда я получил первое ранение, я вообще об этом никому не сказал, чтобы никто не радовался», — отметил он.

Милонов объяснил, что принял решение не распространять эти сведения, чтобы противник не использовал их в информационной войне.

По информации издания, депутат проходил службу в противотанковой артиллерийской батарее старшим наводчиком, занимался наведением пушки «Рапира», заправкой снарядов и поддержкой пехоты.

В начале марта Милонов в интервью «Газете.Ru» рассказал, что был на СВО до момента, пока депутатам можно было находиться в зоне военных действий. По словам парламентария, в Донбассе он был последний в конце осени 2024 года.

Милонов рассказал, что в психологическом плане участие в боевых действиях его поменяло. Он подчеркнул, что на войне очень важно сохранять духовную целостность. Не озлобляться и «не дать войне заползти в душу», добавил депутат.

Ранее Милонов дал совет Верке Сердючке, как выжить в зоне СВО в случае мобилизации.

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