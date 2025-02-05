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Милонов дал совет Верке Сердючке, как выжить в зоне СВО в случае мобилизации

Милонов: Сердючке нужно сдаться в плен в зоне СВО в случае мобилизации
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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Верке Сердючке (псевдоним актера Андрея Данилко) лучше сдаться в плен Вооруженным силам (ВС) РФ в случае мобилизации. Такой совет дал артисту депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с порталом NEWS.ru.

«Конечно, место его талантам на фронте найдется, это заслуженное применение. Он же активно поддерживал украинскую хунту, он же так выступал за нее. Самое лучшее, что он может сделать на войне, дам ему лайфхак, — это не переодеваться и в своем сценическом образе вызывать «Волгу» и сдаваться русской армии. Только в этом случае он 100% останется живым»‎, — сказал Милонов.

Он также заявил, что поддерживать боевые действия, находясь на Украине, и при этом не участвовать в них могут себе позволить лишь депутаты и чиновники, а всем остальным, по словам Милонова, следует идти на фронт.

5 февраля стало известно, что Верку Сердючку не выпускают с Украины на корпоративы под угрозой мобилизации. 51-летнего Данилко не выпускают из страны — ему можно выступать только на благотворительных концертах с разрешения Минкульта страны.

Кроме того, деньги за выступления отправляются в офис президента Украины, где решают их судьбу. Также, пишет Life со ссылкой на SHOT, во время выступлений Сердючка обязана высказаться в поддержку Украины.

Наконец, Данилко не может покинуть страну без надзора специального сотрудника, который постоянно должен быть рядом с артистом. Как выяснило издание, агент Андрея Данилко неоднократно озвучивал эти условия организаторам концертов из разных европейских стран за последние месяцы.

Ранее сообщалось, что слушатели на Украине возмутились песнями Верки Сердючки на русском.

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