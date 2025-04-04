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Лукашенко призвал чиновников содержать любовниц за свои деньги

Лукашенко: чиновники должны платить за любовниц не за счет государства

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал чиновников содержать любовниц не за счет государства. Заявление он сделал на совещании по вопросу об оказании поддержки организациям физической культуры и спорта, сообщает агентство БелТА.

Глава государства захотел узнать у присутствующих чиновников, что сделано для наведения порядка в игровых видах спорта и что еще следует сделать, как выполняются его поручения и контролируются государственные деньги, которые выделяются на спортивные клубы и федерации. Он предупредил их, что сегодня нет проблемы отследить, куда на самом деле уходят эти средства.

«И посмотрим. Но по-мужски хочу сказать, что родных, близких, любовниц, еще кого-то вы, пожалуйста, содержите за свои деньги. За свои деньги. Зарабатывайте, где хотите, и их содержите», — заявил белорусский лидер.

Он добавил, что это будет «по-человечески» и «по-мужски правильно».

До этого Лукашенко посоветовал чиновникам никогда не врать, поскольку это может привести к неправильным решениям. По его словам, лучше указать объективные причины проблем и приступить к их решению, чем умалчивать. Белорусский лидер отметил, что «вранья допускать нельзя», особенно в нынешнее время.

Ранее Лукашенко объяснил чиновникам, где брать деньги на оплату труда крестьян.

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