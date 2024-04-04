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Лукашенко призвал чиновников отказаться от вранья

Лукашенко предостерег чиновников от вранья: лучше правду скажите

Президент Белоруссии Александр Лукашенко посоветовал чиновникам никогда не врать, поскольку это может привести к неправильно принятым решениям. Об этом сообщает белорусское агентство БелТА.

«Этого никогда не делайте в своей жизни. Если даже я не заметил в данный момент, бывая у вас, что вы меня или кого-то обманули, завтра это скажется на результатах... Лучше правду скажите, как оно есть», — заявил Лукашенко.

По его словам, лучше указать объективные причины и приступить к их решению, чем умалчивать. Он отметил, что «вранья допускать нельзя», особенно в нынешнее время.

«Это в перспективе неправильные решения со стороны тех, кто получает эту информацию. Вы меня обманули — я принял неправильное решение. Это отразится на всей стране», — сказал белорусский лидер.

Он посоветовал чиновникам не позволять своим подчиненным говорить неправду.

До этого Лукашенко заявил, что Белоруссия готовится к войне, однако воевать с кем-либо Минск не стремится. Он пояснил, что в стране ведется соответствующая подготовка, однако Минск никому не угрожает.

Ранее Лукашенко заявил, что у него нет двойного дна в политике.

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