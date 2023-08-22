Лукашенко объяснил чиновникам, где брать деньги на оплату труда крестьян

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о необходимости своевременного расчета с работниками сельского хозяйства. В случае отсутствия финансов у предприятия следует брать деньги из бюджета или кармана чиновников. С таким заявлением он выступил на совещании по актуальным вопросам развития Витебской области, его слова приводит БелТА.

«Слабая дисциплина расчетов. Это недопустимо! Если у предприятия нет денег рассчитаться с крестьянами - с бюджета отдавайте. Сами без зарплаты сидите, но людям верните деньги. Особенно за поставленные молоко и мясо», — сказал Лукашенко.

Он также обратил внимание на регулярные жалобы людей по вопросам финансового расчета.

12 августа президент Белоруссии Александр Лукашенко посетил фермерское хозяйство в Оршанском районе республики. В ходе визита он пообщался с работниками, отметив важность поддержания серьезной дисциплины в сельском хозяйстве.

Ранее Лукашенко рассказал о нравственных проблемах общества.