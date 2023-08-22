Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Лукашенко объяснил чиновникам, где брать деньги на оплату труда крестьян

Лукашенко призвал чиновников платить крестьянам из собственной зарплаты

close
100%
Михаил Метцель/РИА «Новости»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о необходимости своевременного расчета с работниками сельского хозяйства. В случае отсутствия финансов у предприятия следует брать деньги из бюджета или кармана чиновников. С таким заявлением он выступил на совещании по актуальным вопросам развития Витебской области, его слова приводит БелТА.

«Слабая дисциплина расчетов. Это недопустимо! Если у предприятия нет денег рассчитаться с крестьянами - с бюджета отдавайте. Сами без зарплаты сидите, но людям верните деньги. Особенно за поставленные молоко и мясо», — сказал Лукашенко.

Он также обратил внимание на регулярные жалобы людей по вопросам финансового расчета.

12 августа президент Белоруссии Александр Лукашенко посетил фермерское хозяйство в Оршанском районе республики. В ходе визита он пообщался с работниками, отметив важность поддержания серьезной дисциплины в сельском хозяйстве.

Ранее Лукашенко рассказал о нравственных проблемах общества.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях