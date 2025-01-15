На Украине ряд СМИ обяжут удалять негативные комментарии о чиновниках

На Украине онлайн-СМИ будут обязаны в течение трех дней удалять негативные комментарии о государственных чиновниках. Соответствующий законопроект, принятый 14 января, появился на сайте Верховной рады, передает ТАСС.

Документ вносит корректировки в статью закона «О медиа», предполагающую ответственность за распространение ложной информации. Ранее онлайн-медиа были обязаны удалять недостоверные сведения, опубликованные в разделах для комментирования, в течение трех суток с момента получения предписания Нацсовета. По новому закону они должны будут это сделать также в трехдневный срок при получении извещения об открытии судом дела.

Эксперты украинской «Судебно-юридической газеты» заявили, что многие чиновники называют недостоверной отрицательную информацию о них. При этом сведения считаются ложными, если распространивший их человек не докажет обратного. По мнению экспертов, законопроект может привести к тому, что онлайн-СМИ будут вынуждены удалять комментарии читателей с заявлениями о коррупции должностных лиц.

Законопроект был внесен в Верховную раду Украины 5 июня 2024 года. Его инициатором выступил глава комитета по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин.

Ранее сообщалось, что украинская разведка пыталась подкупить военных РФ в Горловке накануне саммита НАТО.