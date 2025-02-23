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Украине предрекли массовое бегство населения после окончания СВО

Telegraf: после завершения СВО Украину ожидают две волны эмиграции
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Halfpoint/Shutterstock/FOTODOM

После окончания спецоперации (СВО) жители Украины начнут покидать страну. Об этом сообщает украинское издание Telegraf.

Первая волна начнется сразу после завершения боевых действий — ожидается, что в страну вернутся 2 миллиона человек, однако примерно такое же количество мужчин уедет за пределы Украины.

Вторая волна миграции наступит в том случае, если Украина вступит в Европейский союз. От одного до двух миллионов жителей страны в ближашее время покинут ее из-за лучших условий жизни в других государствах ЕС. Число мигрантов будет зависеть от того, насколько низкими останутся зарплаты на Украине.

В декабре сообщалось, что пограничники Молдавии выявили сеть нелегальной миграции с Украины. Члены группы, которая осуществляла нелегальную перевозку украинцев, были задержаны с поличным. За пересечение границы украинцы платили по $6,5 тыс. за человека.

Недавно премьер-министр Польши Дональд Туск рассказал, что польские граждане за обеденным столом обсуждают со своими родственниками вступление Украины в Европейский союз и вопросы миграции.

Ранее Словакия начала борьбу с нелегальной миграцией из Украины.

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