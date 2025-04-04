Свыше 20 стран в СПЧ ООН не поддержали мандат комиссии по Украине

В Совете ООН по правам человека (СПЧ) почти половина стран-членов не поддержали продление мандата «независимой» комиссии по расследованию событий на Украине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты голосования в СПЧ.

«Из 47 государств-членов четыре проголосовали против продления мандата этой комиссии, созданной в 2022 году, 18 воздержались и 25 проголосовали за», — говорится в сообщении.

Россия не признает мандат этой комиссии. В феврале член этой комиссии Пабло де Грефф заявил, что комиссия промолчала в своем последнем докладе о пытках российских военнопленных киевским режимом и принудительной мобилизации населения «из-за нехватки денег».

Международная независимая комиссия по расследованию событий на Украине была создана СПЧ ООН 4 марта 2022 года. Комиссия была создана в соответствии с резолюцией 49/1, которую представили западные страны для расследования всех предполагаемых нарушений и посягательств на права человека в контексте конфликта между Россией и Украиной.

В феврале заместитель главы министерства иностранных дел России Сергей Вершинин на сессии СПЧ ООН заявил, что Россия рассматривает Совет Организации Объединенных Наций по правам человека как ключевой межправительственный правозащитный орган, российская сторона активно участвует в его работе в качестве наблюдателя, несмотря на приостановку членства в этой структуре.

Вершинин указал, что РФ совместно с единомышленниками планирует добиваться того, чтобы СПЧ соответствовал своему изначальному предназначению.

Ранее США впервые не направили представителей на СПЧ ООН.