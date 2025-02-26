В МИД России рассказали об активном участии в работе СПЧ ООН

Россия рассматривает Совет Организации Объединенных Наций (ООН) по правам человека (СПЧ) как ключевой межправительственный правозащитный орган, российская сторона активно участвует в его работе в качестве наблюдателя, несмотря на приостановку членства в этой структуре. Об этом сообщил заместитель главы министерства иностранных дел России Сергей Вершинин на сессии СПЧ ООН, его слова приводит ТАСС.

Он подчеркнул, что РФ не намерена прекращать взаимодействие с СПЧ, как это делают в данный момент Соединенные Штаты и некоторые другие страны.

«Мы по-прежнему рассматриваем СПЧ в качестве ключевого межправительственного правозащитного органа системы ООН», — отметил дипломат.

Вершинин указал, что РФ совместно с единомышленниками планирует добиваться того, чтобы СПЧ соответствовал своему изначальному предназначению, то есть был платформой для развития равноправного, конструктивного межгосударственного сотрудничества и способствовал соблюдению прав человека в соответствии с принципами, которые закреплены в Уставе ООН.

До этого сообщалось, что Соединенные Штаты впервые не направили ни одного своего представителя на открытие сессии высокого уровня Совета ООН по правам человека.

Ранее в России заявили, что США не заинтересованы в выходе из ООН.