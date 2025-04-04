В Кремле считают, что мировая экономика эмоционально реагирует на пошлины Трампа

Песков: РФ не подпала под пошлины США, так как торговли в осязаемых цифрах нет

Россия не подпала под новые американские пошлины, поскольку торговля РФ с США в осязаемых цифрах отсутствует. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга.

«Россия по понятным причинам в этот список не попала, потому что у нас как таковая торговля в сколь-либо осязаемых цифрах отсутствует с Соединенными Штатами. По сути, сейчас торгово-экономических отношений никаких нет», — сказал представитель Кремля.

Песков добавил, что Москва видит, как мировая экономика «весьма эмоционально» реагирует на новые американские пошлины. По словам пресс-секретаря российского лидера, наблюдается «достаточно высокий уровень турбулентности» и на международных рынках.

Представитель Кремля отметил, что многие экономисты составляют неблагоприятные прогнозы и с пессимизмом воспринимают последние новости. При таком шторме России следует быть крайне внимательной, чтобы минимизировать негативные последствия для своей экономики, указал Песков.

Благодаря филигранным действиям правительства РФ в настоящее время российская экономика развивается достаточно успешно, имеет высокий запас прочности, но потребуются дополнительные усилия на фоне «турбулентности», которая переживается в мировой экономике, резюмировал пресс-секретарь президента России.

2 апреля президент США Дональд Трамп ввел новую систему пошлин на импорт. Базовая ставка составит 10% на все импортируемые товары, а для отдельных стран она окажется заметно выше: 34% для Китая, 46% для Вьетнама и 20% для Евросоюза. Против РФ пошлины не вводились. По мнению опрошенных «Газетой.Ru» экономистов, новые торговые пошлины приведут к замедлению глобального экономического роста и резкому падению цен на нефть, что отразится и на России. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее гендиректор ВТО допустила начало тарифной войны из-за пошлин США.