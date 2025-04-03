TikTok оштрафуют на €500 млн по обвинению в передаче данных

TikTok оштрафуют на €500 млн евро за предполагаемую передачу данных из ЕС в КНР

Ирландская комиссия по защите данных оштрафует TikTok на €500 млн за предполагаемую передачу данных из ЕС в Китай. Об этом пишет Bloomberg.

Штраф должна будет оплатить китайская компания ByteDance, которой принадлежит соцсеть. По данным источника, решение о назначении штрафа будет принято до конца апреля.

Отмечается, что TikTok ранее также получал штраф от регулятора на €345 млн за предполагаемые нарушения в обработке персональных данных несовершеннолетних. Ирландская комиссия по защите данных занимается мониторингом работы Apple, Google, TikTok и других цифровых гигантов на предмет соблюдения законодательства Евросоюза.

В январе в США вступил в силу закон «О защите американцев от контролируемых иностранными противниками приложений», фактически запрещающий работу TikTok в США. Однако президент Дональд Трамп предоставил TikTok отсрочку, поручив министерству юстиции не применять закон в течение 75 дней. За это время должна состояться сделка по продаже американского подразделения TikTok.

Ранее был назван наиболее вероятный покупатель TikTok в США.