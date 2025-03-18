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Блэкаут на Кубе угрожает продовольственной безопасности острова

РИА Новости: из-за блэкаута на Кубе могут закончиться запасы продуктов
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Depositphotos

Продолжительный блэкаут на Кубе может привести к порче охлажденных продуктов и сложностям с приобретением хлеба. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местных жителей острова.

Отмечается, что Куба остается без электроэнергии двое суток, и в энергосистеме острова произошел новый коллапс.

Как поделилась психолог Марисела Перейра, воды в доме, где они проживают с 95-летней матерью, не было уже три дня.

«После долгой очереди в частном магазине рядом с домом мне сегодня удалось купить последний пакет хлеба. Еще до отключения из-за нехватки муки его продавали по 350 песо (минимальная зарплата на Кубе около 2100 песо), и в нем было всего восемь булочек», — рассказала женщина.

По словам еще одной местной жительницы, домохозяйки Барбары Диас, ей пришлось перенести продукты из своего холодильника, где они размораживались, к сыну. Женщина уточнила, что кое-как с последствиями блэкаута справляются те, у кого есть свои генераторы. Также некоторые магазины и офисы, где есть свои источники питания, позволяют местным жителям заряжать мобильные телефоны.

До этого пресс-служба министерства энергетики и горнорудной промышленности республики сообщала, что национальная энергосистема Кубы вышла из строя после аварии на подстанции Дьесмеро.

Ранее жители Панамы остались без электричества из-за аварии на тепловой электростанции.

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