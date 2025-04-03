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Набиуллина рассказала о развороте российского бизнеса к IPO

Набиуллина ждет разворота бизнеса России к IPO
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Владимир Федоренко/РИА Новости

Разворот бизнеса России к первичным публичным размещениям акций (IPO) будет происходить, вопрос состоит только в скорости. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, ее слова передает РИА Новости.

«Разворот бизнеса к IPO будет происходить, вопрос лишь в скорости», — сказала она.

По ее словам, для быстрорастущих и зрелых, хорошо узнаваемых компаний правильный путь заключается в привлечении средств на бирже.

«Компании, набирающие кредиты при низких ставках, рискуют получить убытки при повышении ставок. Если же процентный риск берет на себя государство, субсидируя рост ставки по кредитам, то рост ставок ложится тяжелым бременем на бюджет», — пояснила Набиуллина.

Также Набиуллина заявила, что кредитным организациям необходимо принимать штрафы за нарушение прав потребителей. По ее словам, усиление материальной ответственности может оказаться существенным сдерживающим фактором для недобросовестного поведения.

Ранее Набиуллина сообщила о ключевых ценностях ЦБ и кабмина.

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