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Добровольцы в прилегающих к зоне СВО районах получат статус ветерана боевых действий

Госдума предоставит статус ветерана добровольцам в приграничных районах
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Юрий Войткевич/РИА Новости

Добровольцы, участвующие в боевых действиях в прилегающих к зоне специальной военной операции (СВО) районах России, получат статус ветерана боевых действий. Об этом, ссылаясь на законопроект комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, сообщает ТАСС.

В соответствии с ним, статус ветерана и инвалида боевых действий будет предоставлен военнослужащим и сотрудникам правоохранительных органов, выполнявшим задачи по отражению вооруженного вторжения на территорию Российской Федерации, а также в ходе вооруженной провокации на государственной границе и территориях субъектов РФ, прилегающих к районам проведения СВО. Статус ветерана будет распространен и на членов добровольческих формирований, которые выполняют эти задачи.

24 февраля сообщалось, что правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила инициативу министерства обороны РФ, в рамках которой принимающих участие в боевых действиях на границе военных предлагается приравнять к участникам специальной военной операции.

Ранее в Госдуме допустили возможность освобождения от срочной службы некоторых солдат СВО.

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