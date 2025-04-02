Добровольцы в прилегающих к зоне СВО районах получат статус ветерана боевых действий

Добровольцы, участвующие в боевых действиях в прилегающих к зоне специальной военной операции (СВО) районах России, получат статус ветерана боевых действий. Об этом, ссылаясь на законопроект комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, сообщает ТАСС.

В соответствии с ним, статус ветерана и инвалида боевых действий будет предоставлен военнослужащим и сотрудникам правоохранительных органов, выполнявшим задачи по отражению вооруженного вторжения на территорию Российской Федерации, а также в ходе вооруженной провокации на государственной границе и территориях субъектов РФ, прилегающих к районам проведения СВО. Статус ветерана будет распространен и на членов добровольческих формирований, которые выполняют эти задачи.

24 февраля сообщалось, что правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила инициативу министерства обороны РФ, в рамках которой принимающих участие в боевых действиях на границе военных предлагается приравнять к участникам специальной военной операции.

Ранее в Госдуме допустили возможность освобождения от срочной службы некоторых солдат СВО.