В Киеве отреагировали на сообщения о попытке ареста Залужного в 2023 году

Глава центра по противодействию дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Андрей Коваленко опроверг сообщения о том, что в 2023 году спецназ Службы безопасности Украины штурмовал генштаб с целью задержания экс-главкома ВСУ Залужного. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Разумеется, никакая СБУ не штурмовала никакой генштаб в 2023 году с целью ареста Залужного», — отметил он.

Коваленко также добавил, что Залужный и представители СБУ, вероятно, могут дать свои комментарии относительно информации о штурме или опровергнуть сообщения СМИ.

2 апреля экс-нардеп Верховной рады Борислав Береза и экс-замкомандующего Сил специальных операций Сергей Кривонос заявили, что в 2023 году спецназ Службы безопасности Украины штурмовал генштаб с целью задержания Залужного.

Кривонос подтвердил, что знаком с этой историей. Он рассказал, что офицеры военного спецназа быстро остановили атаку, показав, кто в стране настоящий военный лидер.

8 февраля прошлого года украинский лидер Владимир Зеленский заявил об отставке Залужного, назначив на пост главкома ВСУ генерал-полковника Александра Сырского. Залужный теперь занимает должность посла Украины в Великобритании. На предстоящих выборах президента Украины он может стать одним из главных соперников Зеленского.

Ранее рейтинг доверия украинцев вновь возглавил бывший главком ВСУ.