Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Киеве отреагировали на сообщения о попытке ареста Залужного в 2023 году

СНБО Украины отрицает попытку ареста Залужного спецназом СБУ в 2023 году
close
Ukrainian Presidential Press Office/AP

Глава центра по противодействию дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Андрей Коваленко опроверг сообщения о том, что в 2023 году спецназ Службы безопасности Украины штурмовал генштаб с целью задержания экс-главкома ВСУ Залужного. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Разумеется, никакая СБУ не штурмовала никакой генштаб в 2023 году с целью ареста Залужного», — отметил он.

Коваленко также добавил, что Залужный и представители СБУ, вероятно, могут дать свои комментарии относительно информации о штурме или опровергнуть сообщения СМИ.

2 апреля экс-нардеп Верховной рады Борислав Береза и экс-замкомандующего Сил специальных операций Сергей Кривонос заявили, что в 2023 году спецназ Службы безопасности Украины штурмовал генштаб с целью задержания Залужного.

Кривонос подтвердил, что знаком с этой историей. Он рассказал, что офицеры военного спецназа быстро остановили атаку, показав, кто в стране настоящий военный лидер.

8 февраля прошлого года украинский лидер Владимир Зеленский заявил об отставке Залужного, назначив на пост главкома ВСУ генерал-полковника Александра Сырского. Залужный теперь занимает должность посла Украины в Великобритании. На предстоящих выборах президента Украины он может стать одним из главных соперников Зеленского.

Ранее рейтинг доверия украинцев вновь возглавил бывший главком ВСУ.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами