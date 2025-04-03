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Правительство Италии оказалось под угрозой развала из-за Украины

Politico: правительство в Италии находится под угрозой развала из-за Украины
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Global Look Press

Правительство премьер-министра Италии Джорджи Мелони находится под угрозой развала из-за существующих разногласий вокруг отправки войск на Украину. Об этом пишет издание Politico.

Одной из причин авторы материала называют споры по украинскому вопросу между двумя партиями — «Лига» и «Вперед, Италия!». Обе они входят в правящую коалицию. Лидер первой партии Маттео Сальвини выступает против отправки войск ЕС на Украину, а глава второй партии Антонио Таяни — напротив, за поддержку инициатив Евросоюза.

«Хотя правительство Мелони необычайно стабильно по итальянским меркам, ей приходится сдерживать спарринг между Сальвини и ориентированным на ЕС Таяни», — пишет издание.

Из-за нестабильности в правительстве Мелони приходится корректировать свою внешнеполитическую риторику, отмечают авторы.

До этого Мелони предлагала предоставить Киеву коллективную защиту в рамках пятой статьи договора НАТО.

Ранее Мелони объяснила, почему не нужно торопиться с отправкой миротворцев на Украину.

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