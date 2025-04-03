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Делегация КПРФ встретилась с председателем парламента Северной Кореи в Пхеньяне

ЦТАК: председатель парламента КНДР Пак Ин Чхоль встретился с делегацией КПРФ
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Виталий Аньков/РИА Новости

Председатель Верховного народного собрания (парламента) КНДР Пак Ин Чхоль 2 апреля встретился с делегацией КПРФ во главе с секретарем ЦК партии Казбеком Тайсаевым. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

В публикации отмечается, что на встрече также присутствовал посол России в Пхеньяне Александр Мацегора.

Делегация КПРФ прибыла в Пхеньян 31 марта. Россияне посетили монумент «Освобождение», где почтили память советских воинов, отдавших жизнь при освобождении Корейского полуострова в 1945 году.

27 марта заместитель руководителя министерства иностранных дел РФ Андрей Руденко заявил, что в Москве готовятся к визиту лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию.

Он отметил, что сам был в Северной Корее две недели назад, где обсуждал со своими коллегами вопрос о визите лидера КНДР в российскую столицу.

«У нас ведется помимо этого и вопрос о визите Лаврова для продолжения стратегического диалога с нашими корейскими друзьями», — добавил дипломат.

Он напомнил, что стратегический диалог между РФ и КНДР начали в 2024 году с визита главы МИД КНДР в Россию.

Ранее стало известно, что через реку Туманная построят мост между РФ и КНДР.

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