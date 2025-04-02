Госдума РФ одобрила в первом чтении новые меры по борьбе с антироссийской деятельностью

Госдума РФ приняла в первом чтении три законопроекта, которые направлены на ужесточение законодательства об иностранных агентах и призванные укрепить защиту России от попыток иностранного вмешательства. Об этом сообщает «Первый канал».

Авторами инициативы стала группа депутатов во главе со спикером ГД Вячеславом Володиным. Поправки касаются релокантов, которые после отъезда из страны помогают нежелательным организациям работать против российских интересов.

Первый законопроект предлагает признавать иностранными агентами лиц, которые содействуют исполнению решений международных организаций, где не участвует Россия (в том числе Международный уголовный суд) или зарубежных государственных органов, если они направлены против безопасности России.

Второй предусматривает распространение статуса иноагента на тех, кто вовлекает россиян в сбор сведений в сфере военно-технической деятельности, которые могут использоваться против РФ.

Третий позволяет проводить заочные суды в отношении лиц, совершивших преступления против безопасности РФ из-за рубежа.

«Цель принятия решения для всех очевидна — надо защищать суверенитет нашей страны, граждан от иностранных агентов. Мы с вами вводим ответственность в отношении тех, кто поддерживает недружественные организации, пытается ослабить нашу политическую систему, наносит ущерб», — сказал Володин.

Он призвал обратить внимание, что законопроекты были поддержаны всеми депутатами. По словам спикера, «уровень консолидации» в деле защиты России «говорит о многом».

Ранее Госдума приняла закон о лишении свободы за несообщение о диверсиях.