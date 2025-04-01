Рябков рассказал о сигналах Трампа по Украине

Рябков: РФ не слышала от Трампа сигналов Киеву о прекращении боевых действий

Россия пока не слышала от президента США Дональда Трампа сигналов Киеву о прекращении войны. Об этом заявил замглавы министерства иностранных дел России Сергей Рябков в интервью журналу «Международная жизнь».

«Все, что есть на сегодня, это попытка найти некую схему, которая позволила бы вначале добиться прекращения огня, как оно мыслится американцами, а затем перейти к другим моделям и схемам», — сказал он.

Замглавы российского МИД подчеркнул, что российская сторона серьезно воспринимает предложения американцев по Украине, однако «не может принять их просто как есть».

Рябков подчеркнул, что в позиции Вашингтона по Украине в данный момент нет требования решить проблемы, связанные с первопричинами конфликта.

«Это надо преодолевать», — отметил дипломат.

До этого сенатор Андрей Климов заявил, что Трамп говорит о первопричинах украинского кризиса не столько в интересах России, сколько из-за собственного затруднительного положения.

Ранее в США заявили об изменении подхода Трампа к России.