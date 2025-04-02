Захарова сделала жесткое заявление о Бербок

Сложно представить, что у министра иностранных дел Германии Анналены Бербок достаточно профессионализма и знаний для поста председателя Генеральной ассамблеи ООН. Такое мнение высказал официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

Дипломат отметила, что министр много раз попадала в «чудовищные дипломатические скандалы, созданные ею же». Захарова считает, что Бербок возглавила германский МИД случайно, не имея соответствующих профессиональных знаний и опыта.

По словам представителя МИД РФ, в образовании Бербок есть какая-то «сумятица», отсутствует прозрачность, сложно понять, какая у нее специальность.

Захарова также напомнила, что Бербок является внучкой офицера вермахта и при этом неоднократно заявляла, что гордится своим дедом.

«Это именно адская усмешка Джокера, которая должна будет над всеми насмехаться... глядя в зал Генеральной ассамблеи», — высказала мнение Захарова.

В марте стало известно, что главу МИД Германии выдвинут на пост председателя Генассамблеи ООН. По данным немецкого издания DPA, Бербок могут избрать в июне, а к своим обязанностям она приступит в сентябре.

Ранее Бербок пообещала Молдавии помощь в «борьбе с Путиным».