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На Западе указали на безответсвенное отношение ЕС к Украине

Профессор Сакс: Фон дер Ляйен и политики ЕС безответственно говорят об Украине
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Global Look Press

Профессор Колумбийского университета в Нью-Йорке Джеффри Сакс заявил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom, что западные политики безответственно говорят об Украине.

Сакс уточнил, что глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен находится в отчаянии из-за того, что Евросоюз никак не может повлиять на исход конфликта на Украине. Он считает, что европейские политики безответственно говорят об Украине, их позиция не опирается ни на какую логику.

«Фон дер Ляйен посвятила весь срок председательства борьбе с Россией, она даже пыталась занять пост председателя НАТО, это многое говорит о ее отчаянии», — поделился Сакс.

До этого заместитель руководителя офиса президента Украины Игорь Жовква призвал Европу «не бояться» назвать точные сроки вступления Киева в ЕС.

Он также отметил, что без фиксации сроков членства Украины в ЕС процесс достижения мира не будет полноценным.

Ранее в Европе назвали срок вступления Украины в ЕС.

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