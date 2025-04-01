В офисе Зеленского призвали Европу «не бояться» назвать точную дату членства в ЕС

Заместитель руководителя офиса президента Украины Игорь Жовква призвал Европу «не бояться» назвать точные сроки вступления Киева в ЕС. Его слова приводит «РБК-Украина».

«Не бойтесь установить дату членства Украины в ЕС при условии, что Украина выполнит свою задачу, которую Украина выполняет. И именно на этом мы будем настаивать, когда будем говорить о возможных документах, договоренностях или как это еще назвать», — сказал Жовква.

Он также отметил, что без фиксации сроков членства Украины в ЕС процесс достижения мира не будет полноценным.

В феврале глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен допустила вступление Украины в Евросоюз до 2030 года. Глава ЕК сочла соответствующую идею президента Литвы Гитанаса Науседы «очень благородной инициативой, поскольку она свидетельствует о большой политической воле и удивительной поддержке». В то же время фон дер Ляйен подчеркнула, что процесс вступления в ЕС всегда учитывает достижения и заслуги.

Ранее в Европе назвали срок вступления Украины в ЕС.